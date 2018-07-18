AK Parti, 18 maddeden oluşan ve bedelli askerlik düzenlemesini de kapsayan torba yasayı Meclis'e sundu.

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. 21 Aralık 1993 tarihi ve öncesi doğumluları kapsayan düzenlemede 28 gün askerlik hizmeti ve 15 bin lira şeklinde Meclis'e sunuldu.

İşte madde madde bedelli askerliğin detayları...

Yurt dışındaki vatandaşlar için: Toplam en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkede bulunanlar 2 bin Euro veya karşılığı kadar döviz ile uzaktan eğitim alabilecek.

Gelir hazineye aktarılacak: Bedelli askerlikten elde edilecek gelir, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktırılacak. Elde edilen bütçe savunma sanayi ihtiyaçları için harcanacak.

Sağlık kuruluşları arası işbirliği: Sağlık personelinin dengeli dağılımı, sağlık turizminin gelişmesi, atıl kapasite oluşmaması için sağlık alanında da düzenlemeler yapıldı. Buna göre, sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla sağlık kuruluşları arasında işbirliğine ve personelin esnek çalışabilmesi sağlanacak.

Emekli doktor maaşları: Tabip ve diş hekimi emeklilerinin maaşlarına da düzenleme geliyor. Öğretim üyesi, hakim, subay emeklilerinden daha düşük maaş alan tabip ve diş hekimi emeklilerine emekli aylıklarına ilaven ek bir ödeme yapılacak.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme: Sağlık çalışanlarına mesleki yıpranmalarından dolayı ek ödeme tavanları esnetilecek. Sağlık çalışanlarıyla birlikte tabip öğretim elemanlarına da ek ödeme yapılacak. Sağlık çalışanlarına bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilecek.

Sağlık şirketi kurulacak: Sağlık turizmini geliştirmek, rekabet gücünü ve döviz gelirini artırmak amacıyla anonim şirket kurulacak. Böylece sunulan hizmetlerin tanıtımı, kamu ve özel sektörün faaliyetlerinin desteklenmesi ve Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) kurulacak.

Pilot alımı ve subayların durumu: Dış kaynaklardan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin yeni düzenleme yapılacak. Buna göre, deneme süresi kaldırılarak pilot açığı kapatılacak. Ayrıca deniz karakol uçaklarında görev yapan subayların yükümlülük süresi uzatılacak.

Harp okullarına öğrenci: Harp okullarına üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci alınacak.

Şans oyunları ikramiyesi: Yasa dışı bahis oynanmasının önüne geçmek amacıyla ikramiye oranının brüt üst sınırı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkacak.

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