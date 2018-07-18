AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın dün yaptığı açıklama sonrası, bedelli askerlik hakkındaki şartlar da belli olmaya başlıyor. Sağlık nedeniyle muaf olanların da bedelli askerlikten faydalanabilecekleri öğrenildi.

Yapılan çalışmaların ardından bedelli askerlik için detaylar ortaya çıkmaya başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik şartları hakkında, "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün birkaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" demişti.

MUAF OLANLAR DA...

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın edindiği bilgilere göre, Turan'ın yaptığı açıklamalar sonrası çalışmanın Meclis'e gönderilmesi beklenirken, teklifte eksik bir nokta kalmaması için çalışmalar yapıldı. Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek.

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