AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bütün dünyanın gözü barış görüşmelerinin üzerindeydi. İslamabad'ta maalesef ilk turda görüşmeler sonuçlanamadı. Bizim tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiği. Ateşkes ortamının korunması ve devam ettirilmesi gerekmektedir. İlk turda sonuç alınmasını beklemek zaten doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı, nükleer silah meselesi, aynı zamanda bu saldırganlığın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu. ABD ve İsrail'in haksız ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel hem küresel güvenlik açısından vahim sonuçlar ortaya çıktı."