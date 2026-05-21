Son dakika akaryakıt fiyatları: Motorine indirim! 21 Mayıs 2026 motorin, benzin fiyatı ne kadar?
Motorine indirim açıklamaları yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında peş peşe yaşanan değişimler sürücüler tarafından takip edilirken, motorine gelen son zammın ardından dikkat çeken bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan geri çekilme ve kur hareketlerinin etkisiyle motorin fiyatlarında yeni bir güncelleme bekleniyor. "Motorine indirim var mı, benzine zam geldi mi?" soruları araştırılırken, 21 Mayıs 2026 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları da belli oldu. İşte 21 Mayıs 2026 İzmir, Ankara, İstanbul motorin, benzin fiyatı tablosu...
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine gelen son fiyat artışının ardından araç sahiplerini sevindirecek yeni bir gelişme gündeme geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında bu kez indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıtta son durum ne, motorine indirim gelecek mi? İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1,74 TL’lik artış gerçekleşti. Yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı ülke genelinde yeniden yükselişe geçerken, özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı.
MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR
ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi. Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı. 22 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.03 TL
Motorin: 69.30 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI - ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.88 TL
Motorin: 69.15 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.00 TL
Motorin: 70.41 TL
LPG: 33.87 TL