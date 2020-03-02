Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda emtia fiyatları, koranavirüs etkisiyle geriliyor. Brent petrol ile benzin ve motorinin ton fiyatları düşmeye devam ediyor. Brent petrol, 50-51 dolar aralığında işlem görüyor. Brent petrol, ABD-İran geriliminin etkisiyle ocak ayı başında 70 doları görmüştü.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da düşüyor. Örneklerle ilerleyelim. Bir ay önce 3 Şubat’ta (tonu) benzin 557, motorin 508 dolardan işlem gördü. Ölümcül virüs, ürün fiyatlarının hızla gerilemesine yol açtı. Aradan geçen 1 aylık dönemde benzin ton başına 91 dolar düştü ve bugün itibarıyla 466 dolara, motorin de 61 dolar geriledi ve 447 dolara indi.

Peki, düşüş devam eder mi? HABERTÜRK, bu soruyu sektöre yöneltti. Sektör, ürün fiyatlarının bir miktar daha gerilemesini olasılık dahilinde görüyor. Bu durumda, pompa fiyatlarında yeni indirim gündeme gelecek. Benzinde, 15 dolar ve üzeri bir düşüş sonrasında çarşambadan geçerli 10 kuruş, motorinde 25 dolar ve üzeri gerilemede perşembeden geçerli 18 kuruş indirim söz konusu olacak.