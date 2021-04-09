Akaryakıtta tavan fiyat arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),17 Mart’ta başlayan “tavan fiyat” uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarını bugünden geçerli olmak üzere yeniden belirledi. Akaryakıt, bazı illerde 2 kuruş, bazılarında 1 kuruş zamlandı. Bazı illerde de pompa satış fiyatı “sabit” tutuldu.

Peki, yeni fiyatlar ne oldu? İstanbul’da, Avrupa yakasında fiyatlar sabit kaldı; Anadolu yakasında benzin 7 TL 8 kuruştan 7 TL 9 kuruşa, motorin 6 TL 44 kuruştan 6 TL 45 kuruşa çıktı.

Ankara’da, 2 kuruş artışla benzin 7 TL 15 kuruşa, motorin 6 TL 51 kuruşa yükseldi. Adana’da, benzin 7 TL 21 kuruşa, motorin 6 TL 57 kuruşa, Diyarbakır’da benzin 7 TL 36 kuruşa, motorin 6 TL 72 kuruşa yükseldi. Trabzon’da benzin 7 TL 24 kuruşa, motorin 6 TL 60 kuruşa ulaştı. Antalya ve İzmir’de fiyatlar değişmedi.

Vatandaşlar, yeni fiyatlara https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-9379/bayi-tavan-fiyatlari-hk linkinden ulaşabilir.