Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Son dakika: Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı

        Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak, gözaltına alındı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca Belediye Başkanı gözaltına alındı

        Düzce'de E.Ö. adlı kişi, 2023 yılında ruhsat aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazı için iskan sürecinde kendisinden para istediğini iddia ettiği Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'tan şikayetçi oldu.

        DHA'nın haberine göre E.Ö., Albayrak’ın iskan işlemlerinin yapılması karşılığında 2,5 milyon lira istediğini, ödeme için çek kabul ettiğini ve ardından inşaatına kısmi iskan verildiğini belirtti.

        Benzer şekilde H.P. de inşaatının aynı gerekçelerle durdurulduğunu ve Albayrak’ın çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini iddia etti. H.P., parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine devam etmesine izin verilmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

        AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

        Şikayetler sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; evinde ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama yapıldı. Bir program için Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı

        'Don Quixote' (Don Kişot) müzikalinin Ankara turnesinde sahnede sakatlanan oyuncu Cengiz Bozkurt, ameliyat oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!