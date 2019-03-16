- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre bölge sakinlerinde can veya mal kalbı olmadığı belirlendi. İşte, 16 Mart Türkiye'de meydana gelen son depremler...
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 16, 2019
TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER (14 MART) - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.03.16 12:07:09 37.1012 27.8702 0.0 -.- 1.9 -.- BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.03.16 12:03:03 37.0900 35.9868 4.6 -.- 2.1 -.- DAGISTAN-CEYHAN (ADANA) İlksel
2019.03.16 11:51:38 38.2685 40.9912 5.0 -.- 2.2 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel2019.03.16 11:50:14 34.4113 26.4583 13.2 -.- 4.1 4.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 10:42:24 38.9987 37.3325 0.0 -.- 1.8 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.16 10:16:29 38.9932 37.3333 0.0 -.- 2.0 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2019.03.16 09:45:50 36.4282 28.1298 68.4 -.- 2.6 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 08:57:26 39.7277 25.5998 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 08:53:58 40.3687 27.1580 5.0 -.- 1.7 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.16 08:30:57 39.3272 27.7653 5.6 -.- 1.9 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) İlksel
2019.03.16 08:28:19 39.3318 27.7440 9.0 -.- 2.2 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2019.03.16 06:52:46 39.7385 25.5618 10.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 06:44:35 39.7420 25.6125 7.9 -.- 3.6 3.6 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 05:18:13 37.2047 28.3518 12.0 -.- 2.3 -.- MUGLA İlksel
2019.03.16 03:58:23 39.7337 25.6323 9.2 -.- 3.5 3.3 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 03:44:06 39.7155 25.5865 11.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:46:16 39.7272 25.6242 8.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:36:52 39.7262 25.6165 9.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:14:35 38.7925 25.5893 8.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 02:03:35 39.7190 25.5888 16.7 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:35:28 39.7240 25.6030 10.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:33:19 39.7393 25.6175 8.9 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:31:45 39.7262 25.6317 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:23:42 40.5995 36.8128 5.9 -.- 2.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.03.16 01:20:56 40.4635 28.4453 4.9 -.- 1.6 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.03.16 01:13:36 39.7132 25.6512 13.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:09:53 39.7178 25.5532 7.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 01:02:05 39.7207 25.6267 16.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.16 00:54:18 39.7475 25.5710 5.4 -.- 4.5 4.3 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.03.16 00:54:18)
2019.03.16 00:19:33 36.0810 29.6952 5.0 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.03.16 00:04:18 39.0798 25.9598 3.2 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.