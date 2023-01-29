Son depremler listesi, yaşadığı yerde sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 29 Ocak günü sata 17:41'de Türkiye İran Sınırı'nda gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19:12'de Akdeniz'de bir sarsıntı daha hissedildi. İşte, 29 Ocak 2023 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
AKDENİZ'DE DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Akdeniz'de 29 Ocak Pazar günü saat 19:12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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29 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.01.29 19:12:36 35.7213 35.7078 12.7 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel 2023.01.29 18:36:59 38.4092 45.2235 14.7 -.- 2.8 2.8 IRAN İlksel 2023.01.29 18:13:21 38.4207 45.1358 5.2 -.- 4.5 4.8 IRAN İlksel 2023.01.29 17:41:12 38.5977 44.8668 5.0 -.- 4.5 4.8 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2023.01.29 15:34:27 41.1905 24.8763 5.6 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel 2023.01.29 14:05:05 38.7238 44.7607 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2023.01.29 13:22:36 38.5398 26.3985 18.9 -.- 2.4 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel 2023.01.29 12:07:24 37.4215 31.9858 8.2 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.01.29 11:42:48 37.4302 31.9827 5.4 -.- 2.4 -.- KURAN-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.01.29 11:21:11 39.4642 27.8270 7.2 -.- 2.0 -.- TASPINAR-(BALIKESIR) İlksel 2023.01.29 11:04:26 40.5793 27.2430 11.9 -.- 3.1 -.- KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.01.29 09:08:26 36.9530 27.5743 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2023.01.29 07:57:59 40.4107 28.8685 10.2 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2023.01.29 07:22:48 37.1740 35.9140 23.7 -.- 1.6 -.- DIKILITAS-CEYHAN (ADANA) İlksel 2023.01.29 06:48:05 38.3830 45.1705 3.5 -.- 3.9 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 06:18:05 38.3895 45.1333 11.9 -.- 2.8 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 06:09:08 37.0348 28.4002 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2023.01.29 05:32:32 38.4517 45.1463 15.4 -.- 3.4 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 04:16:00 39.1182 27.8043 8.0 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2023.01.29 03:45:44 39.3492 26.2688 11.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2023.01.29 03:37:40 38.4378 45.1193 14.8 -.- 2.9 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 03:37:25 39.3160 26.2928 15.7 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2023.01.29 02:53:48 38.5743 44.8647 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2023.01.29 02:43:17 38.3765 27.2247 7.4 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2023.01.29 02:34:27 38.5345 44.8948 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2023.01.29 02:27:20 38.3430 45.0723 14.2 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 02:11:19 38.3358 45.1962 13.1 -.- 2.6 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 01:49:21 39.5038 26.0598 18.5 -.- 1.6 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2023.01.29 01:28:13 38.5340 44.9412 5.0 -.- 3.6 -.- IRAN İlksel 2023.01.29 01:22:53 36.4255 27.6237 23.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2023.01.29 01:22:26 35.9003 25.3470 129.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2023.01.29 01:14:14 38.2833 38.7978 5.8 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2023.01.29 00:59:20 36.1425 28.7195 30.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2023.01.29 00:40:48 37.0858 28.3765 8.0 -.- 2.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
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