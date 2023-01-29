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Haberler Gündem SON DEPREMLR | Akdeniz'de deprem! 29 Ocak 2023 Pazar Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi, 29 Ocak Pazar günü için araştırılıyor. 29 Ocak 2023 tarihinde peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından son depremler araştırmaları hız kazandı. İşte, 29 Ocak AFAD ve Kandilli Rastahanesi son depremler listesi....

SON DEPREMLR | Akdeniz'de deprem! 29 Ocak 2023 Pazar Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
HABERTURK.COM

Son depremler listesi, yaşadığı yerde sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 29 Ocak günü sata 17:41'de Türkiye İran Sınırı'nda gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 19:12'de Akdeniz'de bir sarsıntı daha hissedildi. İşte, 29 Ocak 2023 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AKDENİZ'DE DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Akdeniz'de 29 Ocak Pazar günü saat 19:12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

29 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.01.29 19:12:36  35.7213   35.7078       12.7      -.-  4.3  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.29 18:36:59  38.4092   45.2235       14.7      -.-  2.8  2.8   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 18:13:21  38.4207   45.1358        5.2      -.-  4.5  4.8   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 17:41:12  38.5977   44.8668        5.0      -.-  4.5  4.8   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.29 15:34:27  41.1905   24.8763        5.6      -.-  2.2  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2023.01.29 14:05:05  38.7238   44.7607        5.0      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.29 13:22:36  38.5398   26.3985       18.9      -.-  2.4  -.-   KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)                      İlksel
2023.01.29 12:07:24  37.4215   31.9858        8.2      -.-  2.4  -.-   KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.01.29 11:42:48  37.4302   31.9827        5.4      -.-  2.4  -.-   KURAN-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.01.29 11:21:11  39.4642   27.8270        7.2      -.-  2.0  -.-   TASPINAR-(BALIKESIR)                              İlksel
2023.01.29 11:04:26  40.5793   27.2430       11.9      -.-  3.1  -.-   KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)      İlksel
2023.01.29 09:08:26  36.9530   27.5743        5.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.01.29 07:57:59  40.4107   28.8685       10.2      -.-  2.0  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.01.29 07:22:48  37.1740   35.9140       23.7      -.-  1.6  -.-   DIKILITAS-CEYHAN (ADANA)                          İlksel
2023.01.29 06:48:05  38.3830   45.1705        3.5      -.-  3.9  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 06:18:05  38.3895   45.1333       11.9      -.-  2.8  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 06:09:08  37.0348   28.4002        5.0      -.-  1.3  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel
2023.01.29 05:32:32  38.4517   45.1463       15.4      -.-  3.4  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 04:16:00  39.1182   27.8043        8.0      -.-  1.8  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2023.01.29 03:45:44  39.3492   26.2688       11.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.29 03:37:40  38.4378   45.1193       14.8      -.-  2.9  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 03:37:25  39.3160   26.2928       15.7      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.01.29 02:53:48  38.5743   44.8647        5.0      -.-  2.3  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.29 02:43:17  38.3765   27.2247        7.4      -.-  1.6  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2023.01.29 02:34:27  38.5345   44.8948        5.0      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.01.29 02:27:20  38.3430   45.0723       14.2      -.-  3.6  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 02:11:19  38.3358   45.1962       13.1      -.-  2.6  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 01:49:21  39.5038   26.0598       18.5      -.-  1.6  -.-   BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2023.01.29 01:28:13  38.5340   44.9412        5.0      -.-  3.6  -.-   IRAN                                              İlksel
2023.01.29 01:22:53  36.4255   27.6237       23.4      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.01.29 01:22:26  35.9003   25.3470      129.2      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.01.29 01:14:14  38.2833   38.7978        5.8      -.-  1.5  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.01.29 00:59:20  36.1425   28.7195       30.0      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.01.29 00:40:48  37.0858   28.3765        8.0      -.-  2.8  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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