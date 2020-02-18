İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre Erhan Ç. (31),telefon ederek alt kat komşusu olan Emre Şahin'i (26) evine çağırdı. İkili arasında yarım saat sonra çıkan kavgada, Erhan Ç., Emre Şahin'i başından vurarak öldürdü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre silah sesinin duyulmasının ardından olay yerine giden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 112'ye haber verdi. 112 ekipleri ise Emre Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

ZANLI BİNANIN İÇİNDE YAKALANDI

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Erhan Ç.'yi bina içerisinde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Zanlı sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Emre Ş.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazenin kaldırılışı sırasında aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.