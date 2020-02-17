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HaberlerGündemSon dakika akılalmaz hırsızlık! Kameraya yansıdı! 15 saniyede otomobili çaldı!

Kameraya yansıdı! 15 saniyede otomobili çaldı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evinin önüne otomobilini park eden Rafet Ulu'ya ait 90 bin TL değerindeki otomobil, sabah kalktığında yerinde yoktu. Kamera görüntülerini araştıran Ulu, aracının, 15 saniyede çalındığını görüp polise başvurdu

otomobil hırsızlığı
DHA

Bursa'da geçen hafta salı günü merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde akılalmaz bir otomobil hırsızlığı meydana geldi. Rafet Ulu'nun akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 16 JB 075 plakalı 90 bin TL değerindeki otomobili, saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

 

SABAH KALKTIĞINDA OTOMOBİLİ YOKTU

DHA'da yer alan habere göre sabah işe gitmek için evinden çıkan Rafet Ulu, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı tek kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin 15 saniyede otomobilin kapısını açıp, araçla uzaklaştığı görülüyor.

 

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