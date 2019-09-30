Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde, Azerbaycan'dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt (15),mahallede gezmeye başladı.

Kardeşi Hamza Kurt'un (11) da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre'nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi.

YUNUS CAN VERDİ, KARDEŞİ YARALI

DHA'da yer alan habere göre kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt'un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tedaviye alınan Hamza'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt'un cenazesi toprağa verildi.