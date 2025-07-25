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        Haberler Gündem Eğitim ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

        ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        Giriş: 25.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:03
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        ALES/2 sınav sonuçları açıklandı
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