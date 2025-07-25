ALES/2 sınav sonuçları açıklandı ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı. 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Giriş: 25.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:03 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL