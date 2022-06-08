Alevlerden kaçarken yangın merdiveninde mahsur kaldılar! 0:00 / 0:00

İHA

Olayda, dün saat 18.20 sıralarında bir binanın alt katındaki bir marketin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre yangın kısa sürede büyürken, içerisinde iş yerlerinin bulunduğu bina dumanla doldu.

Binadan yükselen alev ve dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İçeride mahsur kalan yaklaşık 20 işçi yangın merdiveninden kaçmak isterken, çıkış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadı.

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Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce yangın merdiveninin kilidini kırarak mahsur kalan işçileri kurtardı, ardından ise yangını söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan bir işçi ise, "Dün market deposunda kompresörün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İçerideki vatandaşlar yangın merdiveninden kaçmak istedi. Yangın merdiveni kilitli olduğu için dışarı çıkamadılar. Mahsur kalanlar o dakikalarda çığlık atıyordu" dedi.