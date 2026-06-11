CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İlk kez 80 darbesinden sonra CHP grup başkanvekillerine darbe girişimi bu yönetim tarafından, sözde yönetim tarafından, atanmış yönetim tarafından yapılmıştır. Bunların 80 darbecilerinden hiçbir farkı yoktur. Tüzüğe bakın. Bizim hakkımızda kararı Parti Meclisi (PM) verecekken PM'nin 5 üyesini disipline vereceksin tedbirli olarak, orada sayıyı yakalayacağını düşünüp ihraç edeceksin bizi... Şeytanın aklına gelmez bu ama maalesef ki kafaları buna çalışıyor" dedi.

BAŞARIR'DAN AÇIKLAMALAR

ANKA'da yer alan habere göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, kendisinin de yer aldığı dokuz milletvekilinin MYK kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin şöyle konuştu:

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"Biz CHP olarak öncelikle tabii ki milleti en tepeye koyarız. Ondan sonra yetkili kurullarımız vardır. En yetkili kurul kurultaydır. Sonra PM'dir ve daha sonra milletvekili grubudur. Bakın delegelerimizin yüzde 90'ı kurultay yapalım diyor. Bugün itibariyle PM düştü. 60 kişilik parti meclisi 29'a düştü, arkadaşlarımız istifa etti.

O da bir kurultay sebebidir. Ve milletvekili grubunun yüzde 90'ı kurultay diyor. Buna rağmen direnen saray tarafından kumandalanan bir kişi millete, kurultaya, PM üyelerine TBMM grubuna karşı direnç gösteriyor ve bizleri dokuz arkadaşımızı ihraç edecekmiş.

Üzülerek söylemek isterim ki bu AKP ile birlikte işbirliği yapılarak bizlere uygulanan bir kumpastır. Aslında vasi atanması gereken bir kişi partimize vasi olarak atanmıştır. Hukuku, Parti Tüzüğü'nü, Meclis İçtüzüğü'nü içe saymıştır.

"GELİN KURULTAYI TOPLAYIN"

Ben yanındaki bir takım, bir avuç arkadaşa sesleniyorum: Daha fazla suç işlemeyin. Millete kötülük yapmayın. Millet daha fazla sizden nefret etmesin. Gelin kurultayı toplayın. Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz. Ama bu millet bizi ihraç etmez. Bakın millet dedim, kurultay dedim, PM dedim, milletvekili grubu dedim. Bilim insanları, hukuk insanları, sanatçılar, barolar hepsi tepki koyuyor.

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Utanmıyor musunuz Sayın Zülfü Livaneli'nin 'şarkımı kullanamazsın' açıklamasından? Utanmıyor musunuz Selda Bağcan'dan? Utanmıyor musunuz sevgili Edip Akbayram'ın ailesinden, Ali Akay'dan? O duygunuzu bence çoktan yitirmişsiniz.

Siz sunumunuzu Erkan Tan'a, Yavuz Bingöl'ün de şarkılarını alırsınız, kullanırsınız ama millet sizden utanıyor, halk sizden utanıyor. Dokuz arkadaşımızı ve bizleri bağlayan 86 milyondur, 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden bu kararı tanımıyoruz. Bu kararı tanımayacağız.

"MİLLET BİZİM ARKAMIZDA"

Birazdan Meclis açılacak. Neyi konuşmalıyız biz? Emeklinin, işçinin maaşını mı ezilenleri mi çiftçiyi mi gençleri mi intihar eden öğretmenleri mi Kemal Bey'le Cumhurbaşkanı'nın, AKP'nin bu partiye, Türkiye'nin birinci partisine yaptığı kumpası mı? O yüzden akıl diyorum, vicdan diyorum, hukuk diyorum. Çekilin Türkiye'nin önünden.

Çekilin muhalefetin, bizlerin, bu ülkeyi seven insanların önünden. Eğer illa bir kurulu toplayacaksınız, illa bir yerde toplanacaksınız, bin 116 tane sarayın odası var gidin orada işinize bakın. Artık bu partide, bu Meclis'te muhalefet olarak sizi hiç kimse kabul etmiyor. Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma. Kızılay'daki bir bankta otur, Kuğulupark'taki bankta otur bakalım millet sana ne diyor.

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Arkadaşlarımız, bizler bu partiye yıllarımızı verdik. Kemal Bey bu partide üye bile değilken Umut Akdoğan bu partide afiş bayrak asıyordu. Kemal Bey, bu partide yokken 92 açılış kurultayında, 17 yaşında ben bu partinin kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin? Benim geçmişim, ailemin geçmişi 103 yıl bu partide.

103 yıl biz bu partide emek vermişiz. Darbeler bizi yıldırmamış. 80 darbesi bizi yıldırmamış. 80 darbesi bizi bu partiden bu topraklardan uzaklaştıramamış, sen mi uzaklaştıracaksın Kemal Bey? Yapamazsın. Gücün yetmez çünkü millet bizim arkamızda.

"BİZLERİ GÖNDERMEK İÇİN HARCADIĞIN ÇABAYI..."

Biz milleti, milletin ferasetini, isteğini yerine getiriyoruz. Halk seni o koltukta görmek istemiyor, millet istemiyor, kurultay delegeleri istemiyor, milletvekili grubu bizleri, genel başkanımızı grup başkanı ve grup başkanvekili olarak görüyor.

İlk kez 80 darbesinden sonra CHP grup başkanvekillerine darbe girişimi bu yönetim tarafından, sözde yönetim tarafından, atanmış yönetim tarafından yapılmıştır. Bunların 80 darbecilerinden hiçbir farkı yoktur. Tüzüğe bakın. Bizim hakkımızda kararı PM verecekken PM'nin 5 üyesini disipline vereceksin tedbirli olarak orada sayıyı yakalayacağını düşünüp ihraç edeceksin bizi... Şeytanın aklına gelmez bu ama maalesef ki kafaları buna çalışıyor.

29 aydır devlet içerisindeki bir yapıyla bizlere bir komplo üretiyorlar. Planlı bir şekilde yapıyorlar. Bir tarafta sosyal medya trolleri, bir tarafta sizleri tenzih ediyorum bazı havuz medyasına bağlı televizyon kanalları, spikerler ve yargıyı da arkasına alarak Amerikan filmlerini aratmayacak bir oyunu sergilediler.

Kemal Bey, 13 yıldır bu koltukta oturdun. Bizleri göndermek için harcadığın çabayı AKP'yi göndermek için harcasaydın, kafa yorsaydın şu anda bu ülke bu durumda değildi. Ama senin derdin bu sistemi korumak, bu sistemi yaşatmak, saray sistemini yaşatmak, onun bir uzantısı olarak bizlere komplo kurmak. Biz buradayız. Ne milleti ne bu güzel ülkeyi ne de muhalefeti bırakmayacağız."