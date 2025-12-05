İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ataşehir’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren Taner T.'nin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.

GERİYE MANEVRA YAPARAK ARACA ÇARPTI

Olaydan kısa süre sonra taraflar yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı.

TEKMEYLE OTOMOBİLE SALDIRDI

Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.