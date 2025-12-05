Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ali Yerlikaya: Kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

        Ali Yerlikaya: Kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında Ataşehir'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren Taner T.'nin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu

        Giriş: 05.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:40
        Kadın sürücüye saldıran kişi yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ataşehir’de trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren Taner T.'nin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.20 sıralarında Fetih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Sancak Sokak'ta seyreden doktor olduğu öğrenilen Esra S. ile Taner T., arasında yol verme tartışması çıktı. Bunun üzerine Taner T. aracından inerek Esra S.'nin aracının kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan Taner T., sokaktan uzaklaştı.

        GERİYE MANEVRA YAPARAK ARACA ÇARPTI

        Olaydan kısa süre sonra taraflar yeniden karşılaştı. Kadın sürücünün caddede sollama yaptığı sırada, Taner T. geriye doğru manevra yaparak Esra S.'nin aracına çarptı.

        TEKMEYLE OTOMOBİLE SALDIRDI

        Olayın ardından tekrar aracından inen Taner T., Esra S.'nin otomobiline tekmeyle saldırdı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Sosyal medyadaki görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

        BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Ataşehir’de trafikte tartıştığı bir kadın sürücüye hakaret ederek, aracına zarar veren T.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Nedir bu öfke, nedir bu zorbaca hareketler? Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.

        Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren bu maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

        Açıklamanın devamında trafik güvenliğinin hiçe sayıldığı durumlarda bildirilmesi gerektiğine değinen Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan, trafikte 'şehir eşkıyası' gibi davranan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.

