Alışveriş merkezindeki restoranlarda zabıta böcek yuvalarını tek tek görüntüledi!
Hatay'da bir alışveriş merkezinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yemek katında faaliyet gösteren restoranlarda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.
BÖCEK YUVALARI TESPİT EDİLDİ
Zabıta ekiplerinin böcek yuvası tespit ettiği iş yerinde ‘siz kendiniz kabul eder misiniz' sorusuna ‘kesinlikle doğru' yanıtı veren personel pes dedirtti.
SON KULLANMA TARİHLERİ GEÇEN ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla AVM'nin yemek katında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.
'DENETİMLER ARALIKSIZ YAPILACAK'
Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Denetimler esnasında restoranlarda bulunan böcek yuvaları ve hijyen şartlarının unutulmasıysa mide bulandıran görüntüler ortaya çıkardı. Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları hayrete düşürdü.
KIL VE ÇEŞİTLİ MADDELER GÖRÜNTÜLENDİ
Bir işletmede ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi.