Bursa'da kaza, dün sabah 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.U. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktadan geçmek isteyen 46 yaşındaki Bedri Mete’ye çarptı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bedri Mete yola savrulurken, sürücü aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bedri Mete’ye ilk müdahaleyi yaptı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bedri Mete, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Kaçan sürücü ise yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden Bedri Mete’nin cenazesi, Fethiye Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.