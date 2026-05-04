Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Alkollü sürücü çarptı, öldürdü, kaçtı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücü çarptı, öldürdü, kaçtı!

        Bursa'da, alkollü bir sürücünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücü çarptı, öldürdü, kaçtı!

        Bursa'da kaza, dün sabah 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, G.U. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktadan geçmek isteyen 46 yaşındaki Bedri Mete’ye çarptı.

        OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bedri Mete yola savrulurken, sürücü aracını yaklaşık 100 metre ileride park ederek olay yerinden yaya olarak kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bedri Mete’ye ilk müdahaleyi yaptı. Özel bir hastaneye kaldırılan Bedri Mete, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

        Kaçan sürücü ise yaklaşık 500 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonunda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden Bedri Mete’nin cenazesi, Fethiye Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da otobüs devrildi çok sayıda yaralı var

        (İHA) - Malatya Adıyaman karayolunda otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'dan ayrıldı
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "En büyük korkumu yaşadım"
        "En büyük korkumu yaşadım"
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Bunu yapanlara bir iyi bir de kötü haber var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Artan petrol fiyatları Rusya'ya yaradı
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!