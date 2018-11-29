Son dakika altın fiyatları! 29 Kasım altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın, gram altın fiyatları 2018

Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın gram fiyatı yüzde 0,39 azalışla 205,20 liradan tamamladı. Yatırımcılar 29 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Altın piyasasında, en düşük 205 bin 200, en yüksek ise 205 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205 bin 200 liradan tamamladı. İşte 29 Kasım canlı altın fiyatları