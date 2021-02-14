14 Şubat Pazar günü Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Güncel altın fiyatları birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Uuzun süre 700 liranın üzerinde kalan çeyrek altının hafta sonu kapalı çarşıda ve güncel piyasalardaki hareketleri takip ediliyor. 14 Şubat 2021'de Gram altın 415,65 liradan, çeyrek altın ise 673,72 lirada işlem görüyor. İşte herkesin merak ettiği güncel altın fiyatları...