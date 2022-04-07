Temel gıda fiyatları, enerji ücretleri, doğalgaz ve petrol fiyatları son zamanlarda altın fiyatları gibi Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen şeylerin başında geliyor. Türkiye'de altın fiyatlarında yaşanan yükseliş yataırımcılar gibi birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından da sık sık araştırılıyor. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altın ne kadardan işlem görüyor merak ediliyor.

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7 Nisan Perşembe günü saat 15.09 itibarıyla gram altın 917,18 liradan, çeyrek altın ise 1.497,69 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları