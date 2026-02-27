Canlı
        SON DAKİKA: Alzheimer hastası Ömer Köksal dededen acı haber | Elazığ haberleri | Son dakika haberleri

        Alzheimer hastası Ömer dededen acı haber!

        Elazığ'da, dün kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal'ın cansız bedeni, evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu. Köksal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:19
        Alzheimer hastası Ömer dededen acı haber!
        Elazığ'da, dün Ağın ilçesi Yedibağ Mahallesi'ndeki evinden çıkan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85), geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı.

        85 KİŞİLİK EKİPLE BÖLGE ARANDI

        İHA'daki habere göre ekipler yaşlı adamı bulamak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 85 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanı taradı.

        2 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Yapılan çalışmalar neticesinde, kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Köksal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

