Alzheimer hastası Ömer dededen acı haber!
Elazığ'da, dün kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Köksal'ın cansız bedeni, evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu. Köksal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor
Elazığ'da, dün Ağın ilçesi Yedibağ Mahallesi'ndeki evinden çıkan Alzheimer hastası Ömer Köksal (85), geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusu yaptı.
85 KİŞİLİK EKİPLE BÖLGE ARANDI
İHA'daki habere göre ekipler yaşlı adamı bulamak için çalışma başlattı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 85 kişilik ekip, 4 kilometrelik alanı taradı.
2 KM UZAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan çalışmalar neticesinde, kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni evine 2 kilometre uzaklıktaki bahçelik bir alanda bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Köksal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
