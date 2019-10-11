ABD medyası, hafta başından bu yana TSK'nın 'Barış Pınarı Harekatı' konusunda yaptığı çelişkili açıklamalarla gündeme gelen Başkan Donald Trump'ın Ankara ve Suriye konusunda büyük baskı altında olduğunu iddia etti.

WASHINGTON POST: YARDIMCILARI UYARMIŞTI

Gazeteye konuşan Beyaz Saray kaynakları, Başkan Trump'ın Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşılık nasıl bir adım atacağı konusunda kararsız kaldığını belirtti. Adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, yaptırım seçeneğinin ön planda olduğunu söylerken, başka bir yetkili Trump'ın arabuluculuk seçeneğini tercih edeceğini öne sürdü.

Haberde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkan Vekili Mick Mulvaney'in Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'köşeye sıkıştırılacağı' konusunda uyardıkları belirtildi.

NEW YORK TIMES: WASHINGTON BÖLÜNDÜ

Gazete, Başkan Trump'ın Türkiye'ye yönelik çıkışları ve Suriye politikasında yaptığı değişiklik nedeniyle Dışişleri ve Savunma bakanlıkları arasında da gerilim oluştuğunu yazdı. Haberde Dışişleri'nin Ankara'ya sıcak bakmayı sürdürdüğü, buna karşın Savunma Bakanlığı'nın DEAŞ'a karşı mücadelede 'silah arkadaşı' olarak gördüğü Kürtlerden yana olduğu vurgulandı.