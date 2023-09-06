İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce vahşice katledilen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için yapılan başvurularda yeni bir gelişme yaşandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un, katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için yaptığı başvurulara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuruda ret kararı çıkmıştı. Adalet Bakanlığı'nın bu kararının ardından Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali gerekçesiyle bireysel başvuru yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından harekete geçen Epözdemir, baba Süreyya Karabulut’un isteği üzerine Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun üzerine Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesi verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

ADALET BAKANLIĞI DA RET KARARI VERDİ

İki mahkemeden de ret kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin ret kararı verdiğini, bu karara itiraz ettikleri belirtilerek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulunuldu. Ancak Adalet Bakanlığı da inceleme sonucunda baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteğinin reddedilmesine karar verdi.

GÖZLER ANAYASA MAHKEMESİ’NDE

Bu kararların ardından gözler Anayasa Mahkemesi’nin vereceğe karara çevrildi. Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’de yıllardır gündemden düşmeyen en önemli cinayet dosyası olarak yer alıyor.