Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni 0:00 / 0:00

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk özel defterine şunları yazdı:

"Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşuna kapı açan İstiklal Ruhu'nu onurla taşıyoruz. Bu ruh bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi koruma idealimizde kararlıyız. Gençlerimiz bu sorumluluğun farkında. Genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadırlar. Geçmişimizden aldığımız zengin insanlık mirasını geleceğe taşırken, gençlerle omuz omuz olacak, ülkemizi istikbale güvenle taşıyacağız. Size minnettarız."