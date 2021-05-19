Liderlerden 19 Mayıs'ın 102'nci yıldönümü için mesajlar

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken, Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan Samsun'a geçerek Milli Mücadele'yi başlatmıştı.

Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu önemli gün için liderler de mesaj yayınladılar.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER DAİM GÜVENİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz Milletim, büyük ve güçlü Türkiye’nin teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Gençlerimiz de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır. Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir.

Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz.

Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye’de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”

KILIÇDAROĞLU: UMUTSUZLUĞA KAPILMAK YASAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında, bundan tam 102 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında, yurdu düşman işgalinden kurtarmak kadar güçlü bir düş daha bulunduğunu, bunun Cumhuriyet olduğunu belirtti.

"O Cumhuriyet ki uğrunda mücadele edilecek, acı çekilecek, gerektiğinde can verilecek ama eninde sonunda gençliğe emanet edilecek." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ın, Samsun'dan doğup tüm yurda yayılan güneş, Cumhuriyet'in önsözü, müjdecisi olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"19 Mayıs aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Doğum günüm' dediği tarihtir. O, işte böylesine önemli bir günü gençliğe armağan etmiştir. Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi koşulları, 19 Mayıs coşkusunun sokaklara yayılmasını engellese de bu coşku yüreklerimizde asla eksilmeyecektir.

Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde aşacağımız bu zorlu günlerin ardından tek bir hedefimiz olacak, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak. O büyük gün gelinceye kadar bizlere yorulmak da umutsuzluğa kapılmak da yasak."

Bağımsızlığın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile terörle mücadelede şehit düşenleri rahmetle andı.

BAHÇELİ: AKIL, SAĞDUYU VE VİZYONUN ADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarının kısıdı altında kutlanacağını hatırlattı.

19 Mayıs'ın, aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkası olduğuna işaret eden Bahçeli, "19 Mayıs ruhu, milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin doğuşu; çağın stratejik dengelerini ve zayıflıklarını gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır." diye konuştu.

Samsun'dan atılan ilk adımın, devletin yol haritası ve aziz milletin kahramanlık beratı olduğunu dile getiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir. Çünkü ilk adımın ruhu, maşeri vicdanda hala kor gibi durmaktadır. Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Gerekirse Dumlupınar'a kadar aşkla koşar, namertlere kafa tutarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız, önümüze kattığımız ne kadar hain, bölünmemizi bekleyen ne kadar şiddet ve şekavet yuvası varsa denize dökeriz. Dün yaptık, yine yaparız. Türk milletinin varlığını sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz."

Büyük Türk milletinin ve geleceğin teminatı gençlerin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Samsun'dan Ankara'ya uzanan tek bilek ve tek nefes olduğunu vurguladı.

Bahçeli, ilk adımın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurucu kahramanları ve aziz şehitleri şükran, minnet ve rahmetle andı.

AKŞENER: 19 MAYIS BİR BAŞLANGIÇTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 19 Mayıs dolayısıyla TBMM'de verdiği mesajda şunları söyledi:

"Yarın 19 Mayıs. Milli bayramlarımızın her biri bizler için çok değerlidir. Ama 19 Mayıs’ın yeri bir başkadır. 23 Nisan bir sonuçtur. 30 Ağustos bir sonuçtur. 29 Ekim bir sonuçtur. Ama 19 Mayıs, milletimiz için tarihi bir başlangıçtır. Ülkemizin dört bir yanına çöreklenen düşmanlara karşı, Türk Milleti’ne pranga vurulamayacağı gerçeğinin, yeniden ispatı için atılan, tarihi bir adımdır. Bu adım; Son devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, ilk adımıdır. Bu adım; Binlerce yıllık tarihimizden süzülen inanç ve kararlılığın, tüm dünyaya ilanıdır. Bu adım; İstikbali, istiklalden ayrı düşünmeyip, bu kutlu günü, gençlerin bayramı ilan eden bir büyük vizyonun imzasıdır."