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Son Dakika: Ankapark ihalesi sonuçlandı

Son dakika haberi... Ankapark ihalesini, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in en büyük projelerinden olan Ankapark yaklaşık 2 milyar TL’ye mal edilmişti. Ankapark ihalesinde Çinli ve Türk firmalardan oluşan ortak girişim grubu her sene belirli sayıda Çinli turist getirme garantisi de verdi

20.09.2018 - 15:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi yapıldı.

İhale, yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu'nda kaldı.

Daha önce birçok kez ihaleye çıkılan ancak teklif veren olmadığı için ertelenen ihalenin sonuncusu 2 Ağustos'ta düzenlenmiş ancak yine ertelenmişti. 

ANKARA'YA ÇİNLİ TURİST YAĞACAK 

Bugün yapılan 6'nci i̇haleye katılan tek fi̇rma, Çi̇nli̇ ve türk i̇şletmeci̇leri̇n oluşturduğu GBM Yapı-Çeli̇k Ortak Gi̇ri̇şi̇m Grubu oldu.

Fi̇rma, temaparkın i̇şletmesi̇ni̇ yıllık 26 mi̇lyon 400 bi̇n tl karşılığı 29 seneliğine alırken bu bedel her yil üfe oraninda artırılacak.

Parka gi̇ri̇ş ve oyuncaklara bi̇ni̇ş ücreti̇nden beledi̇yeye yüzde 3 pay veri̇lecek. Ankapark'ı i̇şletecek fi̇rma her sene Çi̇n'den turi̇st geti̇rme garanti̇si̇ de verdi̇.

Yapılan anlaşmaya göre i̇lk yıl 100 bi̇n, i̇ki̇nci̇ yıl 200 bi̇n, üçüncü yıl da 500 bi̇n Çi̇nli̇ turi̇st, Ankara'ya geti̇ri̇lecek. Eski̇ beledi̇ye Başkanı Meli̇h Gökçek'i̇n projesi̇ olan Ankapark, yüksek yatırım mali̇yeti̇ ve Atatürk Orman Çi̇ftli̇ği̇ arazi̇si̇ üzeri̇ne yapılması nedeni̇yle eleşti̇ri̇leri̇n hedefi̇ olmuştu.

Yapım mali̇yeti̇ni̇n 2 mi̇lyar tl'yi̇ aştığı beli̇rti̇len Ankapark'ta dev rollercoaster, di̇nozorlar ve 1200'den fazla oyuncak yer alıyor.

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Yorumlar 6
  • Misafir 23 dakika önce
    76 yılda amorti eder. sabredin azcık
  • Misafir 41 dakika önce
    neden dar boğazda oldugumuz belli
  • Misafir 46 dakika önce
    2 milyar eksi 26 milyon milletin cebinden boşa harcandı.. Bununla 747 olmasa da ona yakın bir Airbus alınırdı, tüh... demiştir birileri..
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