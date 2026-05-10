Ankara'da cezaevinden izinli gelen ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik'i aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.
GÖL KENARINDA BULUŞTULAR
DHA'daki habere göre olay; gece saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi.
ÇIKAN TARTIŞMADA BIÇAKLADI
2 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.
KENDİ ARACI İLE HASTANEYE GİTTİ
Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.