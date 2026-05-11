Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı SON DAKİKA: ANKARA HABERLERİ: ODTÜ Bahar Şenliği’nde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı | Son dakika haberleri

        ODTÜ Bahar Şenliği’nde gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı

        ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği sırasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden C.A. ile İ.K. tutuklandı. Mahkeme, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ODTÜ soruşturmasında 2 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ODTÜ’de 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içerikli olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı. Mahkeme, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

        ANKA'da yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerden C.A. ile İ.K.’nin “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

        O.A, M.F.G, M.E.Y. ve A.B.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunceli'nin Uzunçayır Baraj Gölü'nde kirlilik

        Tunceli'de son günlerde etkisini artıran sağanak yağışların ardından, Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki kirlilik havadan görüntülendi. Munzur Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle taşınan çamur, ağaç parçaları ve çeşitli atıkların baraj gölü yüzeyinde biriktiği gözlendi

        #ODTÜ
        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!