Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Metin Diyadin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan'ı getirdi.
Kaplan, sezona Gençlerbirliği ile başlamıştı ancak alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı.
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