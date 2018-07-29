Kaza, sabah saatlerinde Akseki- Antalya karayolunun Geriş Mahallesi yol sapağında meydana geldi. Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsüyle 2 otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, yaralıların olduğu belirtilen, Akseki'ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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