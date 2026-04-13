Antalya'da 4.7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Giriş: 13.04.2026 - 09:01
Akdeniz'de, saat 08.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Antalya'nın Demre ilçesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AA'daki habere göre depremin, Demre'ye 55.47 kilometre uzaklıkta, 16.17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
