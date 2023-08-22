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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da cani koca, eşini iş yeri deposunda kalbinden bıçaklayarak öldürdü

        Antalya'da cani koca, eşini iş yeri deposunda kalbinden bıçaklayarak öldürdü

        Bir türlü önlenemeyen kadın cinayetlerine bir yenisi Antalya'da eklendi... Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini, çalıştığı zincir markette bıçakla kovaladı. Kadının saklandığı deponun kapısını kıran cani, eşini defalarca kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 06:50
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        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
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        Antalya, Mehmet Yavlak (32), boşanma aşamasındaki eşi Sümeyye Yavlak'ı (28) çalıştığı zincir markette kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli koca aranıyor.

        DHA'nın haberine göre; olay dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bulunan zincir markette meydana geldi. Esnaflık yapan Mehmet Yavlak ile boşanma aşamasındaki eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşanıyordu. Çift arasında bu sabah yine tartışma yaşandı.

        ZİNCİR MARKETTE BIÇAKLI KOVALAMACA

        Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. Markete giren Yavlak, eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan kadın ile market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        DEPONUN KAPISINI KIRIP EŞİNİ DEFALARCA KALBİNDEN BIÇAKLADI

        Sümeyye Yavlak kendisini depoya kilitledi, ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak eşi Sümeyye Yavlak'ı defalarca kalbinden bıçakladı. Mehmet Yavlak, daha sonra elinde bıçakla kaçtı.

        TALİHSİZ KADIN ÖLDÜ, CANİ KOCA KAÇTI

        Adrese gelen sağlık ekibi, Sümeyye Yavlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

        "GELME DEDİM"

        Acı haberi alarak olay yerine gelen Sümeyye Yavlak'ın kayınvalidesi Emel Yavlak, "Gelme dedim kuzum. Yavruma ben ne diyeceğim. Niye geldin ölmeye mi geldin kuzum" diye feryat etti.

        Sümeyye Yavlak'ın Isparta'dan gelen kız kardeşi ise zincir markete girmeye çalıştı. Sinir krizi geçiren kız kardeş, "Kardeşim nerede" diye feryat etti. Markete girmeye çalışan kız kardeşi ekipler güçlükle sakinleştirdi.

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #haberler
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