        Son dakika: Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı

        Antalya'da bir gecekonduda yangın çıktı. Evde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, yoğun dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:21
        Gecekondu yangını: 1 ölü 1 yaralı
        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, evde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre yangın, dün gece yarısı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan gecekonduda çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YANGIN KISA SÜRE İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle gecekondunun içine solunum cihazlarıyla girdi. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı odada büyük çapta hasar oluştu.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda yapılan kontrolde, içeride bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

        Yangında hayatını kaybeden kişinin yüzünün tanınmayacak halde yandığı, üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

        ÜST KATTAKİ EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Yangın sırasında gecekondunun üst katında bulunan ev sahibi Ali H. (67) de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

