Antalya'da gecekondu yangını: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da bir gecekonduda yangın çıktı. Evde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, yoğun dumandan etkilenen üst kattaki ev sahibi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı
DHA'nın haberine göre yangın, dün gece yarısı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan gecekonduda çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KISA SÜRE İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle gecekondunun içine solunum cihazlarıyla girdi. Oturma odasından başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı odada büyük çapta hasar oluştu.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda yapılan kontrolde, içeride bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE
Yangında hayatını kaybeden kişinin yüzünün tanınmayacak halde yandığı, üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
ÜST KATTAKİ EV SAHİBİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın sırasında gecekondunun üst katında bulunan ev sahibi Ali H. (67) de yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ali H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.