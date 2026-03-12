Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
Antalya'da bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki Mehdi Akdağ hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Giriş: 12.03.2026 - 14:51 Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ile motosikletteki Mehdi Akdağ (23) yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehdi Akdağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
