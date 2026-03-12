Canlı
        Antalya'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

        Antalya'da bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 23 yaşındaki Mehdi Akdağ hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralanırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:51
        23 yaşında hayatını kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        MOTOSİKLET OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tosmur Mahallesi'nde yabancı uyruklu H.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ile motosikletteki Mehdi Akdağ (23) yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehdi Akdağ müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

