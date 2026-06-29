Rafting yapan 52 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rafting etkinliğinin ardından yemek yiyen 52 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tedavi altına alınan kişilerin taburcu edildiği öğrenildi
Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
Antalya’nın Manavgat ilçesinde rafting yapan 52 kişi, yemek yedikten sonra rahatsızlandı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
52 KİŞİ RAHATSIZANDI
DHA'daki habere göre olay; Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir işletmede meydana geldi. Dün sabah Konya’dan günübirlik tur kapsamında Manavgat’a gelen yerli turist kafilesi, işletmede rafting yaptı.
Rafting etkinliğinin ardından aynı işletmede yemek yiyenlerden 52’sinde zehirlenme belirtileri görüldü. Geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen bu kişiler, sabaha karşı taburcu edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ