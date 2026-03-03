Antalya merkezli 3 ilde 22 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, tefecilik, yağmaya teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanan 25 şüpheli gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, "Tefecilik, yağmaya teşebbüs ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla Antalya merkezli olmak üzere Ankara ve Şanlıurfa illerinde toplam 22 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özellikle turizm bölgelerinde yaşayan, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaş ve esnafa faizle para vererek mağduriyet oluşturdukları iddia edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.