Conte'nin görevine bir süredir son verileceği, İngiltere basınında sıkça dile getiriliyordu. Londra ekibinin yeni menajerinin İtalyan çalıştırıcı Maurizio Sarri olması bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin antrenmanlara çıkmaya başladığı Napoli ile sözleşmesi devam eden Sarri için Chelsea'nin belli bir fesih bedeli ödemesi bekleniyor. Ada basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Napoli'den hem Sarri'yi hem de Jorginho'yu alacak. Londra temsilcisi, Napoli'ye 8 milyonu Sarri, 57 milyonu da Jorginho için toplamda 65 milyon Euro ödeyecek.

AÇIKLAMANIN KISALIĞI DİKKAT ÇEKTİ!



Chelsea'nin resmi sitesinden yaptığı açıklamanın 56 kelimeden oluşan kısa bir duyuru olması ise dikkat çekti. İngiliz ekibinin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Conte'nin kulüpteki görev süresinde 6. Lig ve 8. FA Cup şampiyonluğumuzu kazandık. Şampiyonluk sezonunda 38 maçta 30 galibiyetlik rekorunu elde etti ve 13 maç üst üste kazanıp kulüp rekoru kırdı. Conte'ye gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

EURO 2016 sonrasında Chelsea'nin başına geçen Antonio Conte, ilk sezonunda Londra temsilcisiyle şampiyonluğa ulaşmıştı. Çıktığı 38 maçın 30'unu kazanan Chelsea, o sezon ligi zirvede tamamlamıştı.

Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig şampiyonluğunu elde etti. Bari'yi 2008-2009'da İtalya Birinci Futbol Ligi'ne çıkaran Conte, Juventus'u da üst üste 3 yıl (2012, 2013, 2014) lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Geçen sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde beklediğini bulamayan Chelsea, sezonu tek kupayla, İngiltere FA Cup'la kapatmıştı.