HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in özel haberine göre; Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı. Arda Kardeşler, istifa dilekçesi vererek faal hakemlik yaşantısına son verdi. Menajerlik sınavına hazırlanan Kardeşler bir yandan da mesleği olan mühendisliğe devam edecek.

🔹 Arda Kardeşler, hakemliği bıraktı



🎙️ @SezginGelmez : Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor-Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti. Arda hoca… pic.twitter.com/yAiqWg2x1w — HT Spor (@HTSpor) February 24, 2026

Sezgin Gelmez son dakika gelişmesinin detaylarını şöyle aktardı:

"Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor - Gaziantepspor maçında verdiği bir karar çok eleştirilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakkında söylediklerinden sonra Arda Kardeşler'e bir daha maç verilmemişti. Arda hoca kendisine maç verilmesi beklentisindeydi. Ancak bu gerçekleşmeyince Arda Kardeşler önceki gün istifasını vererek faal hakemliğini sonlandırmış oldu. Futbolcuları yakın tanıdığı için menajerlik ile ilgilenecek."