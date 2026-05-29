Ardahan'da kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı
Ardahan'da köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolan 53 yaşındaki H.K. için yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katıldığı çalışmalarda kadının cansız bedenine köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 14:27 Güncelleme:
Ardahan'ın Göle ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni bulundu.
AA'daki habere göre olay; Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana geldi. Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K'nin, köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cansız bedeni, köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K'nin cansız bedeni, otopsi için Göle Devlet Hastanesine morga kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ