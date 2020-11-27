Venezuela, ABD'deki petrol şirketinin yöneticilerini hapse mahkum etti

Son dakika: Artan vakalara rağmen korkutan görüntü! - Haberler

İHA

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

İHA'nın haberine göre, artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi.

AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara korona virüsü unutturduğu görüldü.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!