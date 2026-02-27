Canlı
        Son dakika: Artvin'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

        Artvin'in Hopa ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan TIR'A arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kaza, Hopa ilçesi Kopmuş mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsa Ak (39) yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halindeki Gürcistan plakalı TIR'A arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Erkam Abdurrahman Ak (45) ve Gürcistan uyruklu Kanama Sakvarelidze (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İsa Ak ise araçta sıkıştı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK), Hopa itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu araçtan çıkarılan İsa Ak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

