Selvinur Özdemir de, “Evimiz su altında kaldı. 35 senem oradaki evimde geçti. İş yerimiz, evimiz sular altında. Yeni yerleşim yerinde evimiz iyi çok beğendik. Hüzün ve yeni yaşam heyecanı bir arada dedi. Selfinaz İnce ise Çok üzülüyoruz ama devletimizden Allah razı olsun diye konuştu.