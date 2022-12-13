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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde dehşet yaşatan sapık yakalandı!
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Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde dehşeti yaşatan sapık yakalandı. Kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen zanlının, 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi

Son dakika: Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğa asansörde dehşet yaşatan sapık yakalandı!
Asansördeki dehşette sapık yakalandı!
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DHA

Gaziantep'te, asansöre binen N.T. (15) adlı kız çocuğunu bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı öne sürülen A.K., polis ekiplerince güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi.

ANNESİ TARAFINDAN KURTARILDI

İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.´nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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