        Haberler Gündem Çevre Son dakika: ASKİ'ye 2 milyon lira ceza | Son dakika haberleri

        ASKİ'ye 2 milyon lira ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ASKİ'ye ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:21
        ASKİ'ye 2 milyon lira ceza
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karışması nedeniyle 2 milyon 98 bin lira idari para cezası uyguladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait atık su kolektör hattı üzerinde Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde taşmalar tespit edildi.

        Taşmaya bağlı arıtılmamış atık suyun Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası'na karıştığı belirlendi.

        İçme suyu havzasındaki kirlilikle ilgili ASKİ Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin lira idari ceza uygulandı ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

