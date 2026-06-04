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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aslı Baş davasında ara karar! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Aslı Baş davasında ara karar!

        Muğla'da 16 yıl önce balkondan düşen Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada, iş insanı Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer'in yeniden yargılanmalarına devam edildi. Ara kararın açıklandığı davada, silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan görüş alınmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:54 Güncelleme:
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        Aslı Baş davasında ara karar!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yıl önce balkondan düşen Aslı Baş'ın (32) ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer (70) ile oğulları Hakan Sadi Bayer (39) ve Volkan Bayer'in (37), yeniden yargılanmalarına devam edildi.

        DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararı doğrultusunda cep telefonunda silinen mesajların geri getirilip getirilemeyeceğinin tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan görüş alınmasına karar verdi.

        2003 yılında düzenlenen 'Miss Model Of Turkey' yarışmasında birinci olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da saat 02.30 sıralarında vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü’ndeki villasının 6,5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada iş insanı Ahmet Bayer (tekerlekli sandalyede olan) ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer'in, yeniden yargılanmalarına devam edildi.

        Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda Ahmet Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme', oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014'te serbest kaldı. 9,5 yılda 3 Cumhuriyet savcısı ile 3 mahkeme başkanının değiştiği davanın 15 Ocak 2020'de görülen 36'ncı duruşmasında, tutuksuz 3 sanık için beraat kararı verildi.

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        YARGITAY, BERAAT KARARLARINI BOZDU

        Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Başvuruda; delillerin yok edilip, değiştirildiği vurgulandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Aralık 2020'de yerel mahkemenin kararını onadı. Bu kararın ardından Mehmet Baş, 2021 yılında dosyayı bu defa Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararlarını bozdu. Ahmet Bayer ile oğulları, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Hakan Sadi Bayer, Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, anne Müesser Baş hazır bulunurken, sağlık sorunları bulunan Ahmet Bayer ile Volkan Bayer katılmadı.

        SÖZLER ULUSAL KRİMİNAL BÜRO'DA

        Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda daha önce cep telefonunda silinmiş mesajların geri getirilmesine yönelik çeşitli bilirkişi incelemelerinin yaptırıldığı belirtildi. Bu kapsamda önce adli bilişim uzmanından, ardından Muğla, İzmir ve İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinden rapor alındığı ifade edildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut incelemelerin ardından Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılarak, cep telefonunun marka ve model bilgilerinin de bildirilmesi suretiyle, SIM kart ve telefonda silinen mesajların geri getirilmesi konusunda rapor düzenlenip, düzenlenmediğinin sorulmasına karar verdi. Bürodan gelecek cevabın olumlu olması halinde, duruşma günü beklenmeksizin yeniden bilirkişi raporu alınabileceği kaydedildi. Duruşma, 27 Ekim'e ertelendi.

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