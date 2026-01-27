Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Atlas Çağlayan'ın ailesine tehditten 1 gözaltı daha! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Atlas'ın ailesine tehditten 1 gözaltı daha!

        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul'da, 14 Ocak Çarşamba gecesi saat: 20.20'de, "yan baktın" kavgası sonucu E.Ç. (15) tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditlere yönelik önemli bir gelişme daha yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İstanbul ili Güngören ilçesinde öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanmış olup, bir şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, 27.01.2026 tarihinde, 1995 doğumlu F.K. da Şanlıurfa ilinde gözaltına alınmıştır" denildi.

        Giriş: 27.01.2026 - 08:37 Güncelleme: 27.01.2026 - 08:41
        Atlas'ın ailesine tehditten 1 gözaltı daha!
