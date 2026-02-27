Canlı
        Son dakika: AVM otoparkındaki bıçaklı kavga kamerada

        AVM otoparkındaki bıçaklı kavga kamerada

        Zonguldak'ta, AVM otoparkında 2 grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı öne sürülen park levhalı, çöp kutulu, bıçaklı, tekmeli yumruklu kavga anları, cep telefonuyla görüntülendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:07
        'Kız meselesi' bıçaklı kavgaya dönüştü

        Zonguldak’ta, AVM otoparkında 2 grup arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle çıktığı öne sürülen park levhalı, çöp kutulu, bıçaklı, tekmeli yumruklu kavga anları, cep telefonuyla görüntülendi.

        TEKME VE YUMRUKLARLA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kavga, dün gece, merkeze bağlı Milli Egemenlik Caddesi’ndeki AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; 5 ve 7 kişilik 2 ayrı grup arasında ‘kız meselesi’nden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tarafların park levhasını, çöp kutusunu kullandığı, 1 kişinin de bıçakla karıştığı kavgada, kişilerin birbirlerine tekme ve yumruk da attığı görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubu dağıttı. Koşarak kaçmaya çalışanlar ile polis arasındaki takibin ardından yakalanan 12 kişi birbirinden şikayetçi olmadı. Şüpheliler için ‘Kasten yaralama’ suçundan işlem başlatıldı.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        O anlar, AVM’deki bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavgada yaralanıp hastaneye başvuranın da olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

        Eşini mobilya mağazasında darbetti: O anlar kamerada

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir şahıs, eşini çalıştığı mobilya mağazasında darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

