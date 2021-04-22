Avrupa'dan Binance'e soruşturma 0:00 / 0:00

Avrupalı regülatörler dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in, ABD, Çin ve Türkiye dışındaki kullanıcılarına yönelik kripto paralar ile kısmi hisse takası yapmasına imkân veren yeni uygulaması sonrasında soruşturma başlattı.

Financial Times'ın haberine göre regülatörler, söz konusu hisse tokenlerinin menkul kıymetler piyasasının kurallarına uyup uymadığını soruşturacak.

Binance'in açıklamasında hisse tokenlerinin AB'nin Mifid II piyasa kurallarına ve BaFin'in bankacılık regülasyonlarına uygun bir şekilde tasarlanmış, Münih merkezli yatırım şirketi CM-Equity'nin ürünü olduğunu açıkladı. Açıklamada, hisse tokenlerinin temsil ettikleri şirketlerin hisse performansını izleyecek fakat hisse fiyatının bir bölümüne mâl olacak şekilde tasarlandığını ve fiziksel hisseler tarafından desteklendiğini açıkladı.

TÜREV ÜRÜN MÜ MENKUL KIYMET Mİ?

Hisse tokenleri şimdilik sadece Tesla ve Coinbase bazında yapılabilecek. Buna göre kullanıcılar 700 doların üzerinde işlem gören Tesla'nın bir hissesinin tamamı yerine belirli bir kısmı için hisse tokenleriyle işlem yapabilecek.

Uzmanlar, Binance'in bu hamlesinin henüz herhangi bir düzenlemeye tabi olmayan dijital varlıklar üzerinden sıkı regüle edilen pazara yönelik en büyük akış olacağına dikkat çekerken Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurulu, "Ürünü, ona uygulanabilecek düzenlemeleri ve nasıl pazarlandığını anlamak için firma ile çalıştıklarını" belirtti.

Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaFin ise gizlilik nedeniyle yorum yapmayı uygun bulmadıklarını fakat "Tokenler transfer edilebiliyor, bir kripto borsasında alınıp satılabiliyor ve temettü veya nakit ödemeler gibi ekonomik yetkilerle donatılmış nitelikteyse, menkul kıymetleri temsil eder. Dolayısıyla bir izahname yayınlama yükümlülüğüne tabidirler." açıklamasında bulundu.

Hukukçular da hisse tokenlerinin gri alana girdiğini.,Binance'in bunun bir menkul kıymet mi yoksa türev ürün mü olduğu konusunu netleştirmediğini belirtiyor.