Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Grand Slams Avusturya Açık'ta kazanan Madison Keys - Tenis Haberleri

        Avusturya Açık'ta kazanan Madison Keys

        Avusturya Açık tek kadınlar finalinde Belaruslu dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden ABD'li raket Madison Keys şampiyon oldu. Keys, kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avusturya Açık'ta kazanan Madison Keys
        ABONE OL

        Avustralya Açık tek kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 19 numaralı seri başı ABD'li Madison Keys karşı karşıya geldi.

        İlk seti 6-3 kazarak Madison Keys 1-0 öne geçerken, 2. seti ise Aryna Sabalenka 6-2 alarak skoru 1-1'e getirdi. Final seti kıyasıya mücadeleye sahne olurken, 7-5’lik skorla galip gelen ABD'li Madison Keys ilk kez mücadelede ettiği Avusturya Açık tek kadınlar finalinde şampiyonluğa ulaştı ve kariyerindeki ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

        Keys, yarı finalde 5 kez grand slam şampiyonu, 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 5-7, 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek adını finale yazdırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028 ve 2029 seçimlerinde hedefimiz...
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Konya'da çöken binada 2 kişi cansız bulundu!
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Hastanede katılım payı arttı
        Hastanede katılım payı arttı
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        İşte Yusuf Akçiçek transferinin perde arkası!
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Gazze'de ikinci grup esir takasında pürüz çıktı
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Günün CANLI yayınlanan maçları
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Teknedeki kadın sevgilisi çıktı!
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        Besinlerin ruh halinize etkilerini biliyor musunuz?
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        En iyi 5 seri katil polisiyesi
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?